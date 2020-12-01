Агент игроков НХЛ: если хоккеисты подадут в суд на лигу, иск будет на миллиард долларов

Один из агентов, работающих с игроками НХЛ, на правах анонимности прокомментировал ситуацию с отсутствием переговоров между лигой и профсоюзом хоккеистов о новом сезоне.

«Игроки НХЛ ещё не получали мартовскую зарплату! Хоккеисты и профсоюз никогда не примут последнее предложение лиги. Летом игроки любезно пошли на уступки, сейчас всё ещё больше ужесточается. Если игроки подадут в суд на НХЛ, иск будет более, чем на миллиард долларов. И у хоккеистов достаточно высоки шансы выиграть суд, потому что коллективное соглашение подписано, оно действует», — приводит слова агента финское издание Iltalehti.

Напомним, что НХЛ требует от игроков новых финансовых уступок, несмотря на то, что летом было подписано шестилетнее коллективное соглашение.