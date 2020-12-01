Павел Чернов назвал причины поражения рижского «Динамо» в матче с «Витязем»

Нападающий рижского «Динамо» Павел Чернов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (1:4).

«В первом периоде мы неплохо двигались. Во втором повели в счёте, но затем за короткое время допустили три ошибки и получили три гола, которые перевернули игру. За семь минут отдали матч. Причины? Возможно, дальняя скамейка, и мы неудачно менялись, наслаивались смены, а «Витязь» хорошо убегал в контратаки. Мы не выполнили установку на второй период, отдали инициативу», — цитирует Чернова пресс-служба КХЛ.

Одним из главных героев встречи стал форвард хозяев Юрий Паутов, в его активе два гола и одна результативная передача. Дубль в составе победителей на счету Данилы Моисеева. Александр Сёмин набрал 2 (0+2) очка. Единственную шайбу в составе рижан забросил Микс Индрашис.



Это третий кряду проигрыш латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» в Риге — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 3 декабря.