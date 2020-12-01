Данила Моисеев: не забитый соперником буллит вдохновил «Витязь». Всё началось заново
Нападающий «Витязя» Данила Моисеев подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (4:1).
«Сил было поменьше, чем в матче против «Йокерита», но мы постарались найти их, и, слава богу, получилось. Самое главное – удалось добыть два очка. Если говорить о моём втором голе – увидел открытый угол, закрыл глаза и бросил. Незабитый соперником буллит нас, конечно, вдохновил. Всё началось заново, с 0:0. А Ёж (Илья Ежов. — Прим. «Чемпионата») сохранил нас в игре. Молодчик», — цитирует Моисеева пресс-служба КХЛ.
Это третий кряду проигрыш латвийского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Витязь» дома встретится с нижегородским «Торпедо», а «Динамо» в Риге — с челябинским «Трактором». Обе встречи состоятся 3 декабря.
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