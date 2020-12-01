Ничушкин: Горбенко растолкал толпу желающих пнуть меня. Настоящий мужик!

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин поделился мнением о критике в своей адрес со стороны тренера «Ак Барса» Игоря Горбенко.

«Хоккейный мир очень ценен внутренней поддержкой, и такие люди, как Горбенко, скорее, исключение из правил. Честно говоря, я вообще не припомню, чтобы он мне там что-то говорил в ЦСКА. Зла ему я не делал. Меня в непростой момент поддержал даже Линди Рафф, с которым мы, между прочим, не очень хорошо расстались, когда я уехал в Россию. Поддержал Курт Фрейзер, ассистент Раффа в «Далласе», – когда он работал в «Куньлуне», в прессе выразил уверенность, что я обязательно пройду через сложный период, не сломаюсь. Для меня это было очень ценно, придавало мне сил.



Это тоже всё мои тренеры, как и Горбенко. И в этом разница! Когда он это сказал? Когда я провёл за «Колорадо» первых полтора десятка игр, не забил и одну отдал. Но мною были довольны, я получал в Денвере хорошую прессу, тренер увеличивал моё время. Ладно какой-нибудь тролль в комментариях, но это тренер, специалист. Если бы он посмотрел мои игры, явно бы не стал так высказываться. Скорее всего, он просто решил попасть в мейнстрим российской прессы в отношении меня, посмотрел гол плюс пас и, мужественно растолкав толпу желающих меня пнуть, проявил себя. Ну что могу сказать на это? Настоящий мужик!» — цитирует Ничушкина «Спорт Бизнес Online».