Паскуале: не знаю, у кого в КХЛ сумасшедший бросок. Но Шипачёв делает отличные передачи

Голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале рассказал, как адаптировался к игре в КХЛ в дебютный сезон в лиге, когда он выступал за «Барыс» из Нур-Султана.

«Год назад я серьёзно столкнулся с этим в период своей адаптации. В Северной Америке все привыкли, что вратарей постоянно нагружают работой. В КХЛ бывают такие матчи, когда соперник нанесёт 20 бросков, из которых 15 будут очень высокого уровня. Поэтому к этому нужно просто приспособиться.

Кто из снайперов выделяется в КХЛ? Даже не знаю, у кого тут сумасшедший бросок. Но я знаю Вадима Шипачёва из московского «Динамо», делающего отличные передачи. Иногда мне кажется, что он уже будет бросать, но отдаёт передачу свободному игроку!» — цитирует Паскуале пресс-служба КХЛ.