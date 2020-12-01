Экс-вратарь «Атланта»: «Витязь» застрял в средневековье, это был худший соперник в карьере

Известный швейцарский голкипер, обладатель Кубка Стэнли 2006 года в составе «Каролины Харрикейнз» Мартин Гербер поделился впечатлениями от выступления в России. В сезоне-2009/2010 он защищал цвета «Атланта» из Мытищ.
«Моя травма, когда я играл в России за «Атлант»? Это было в матче с «Витязем». Это был худший соперник в моей карьере. И хуже всего было то, что против них играл именно я. Они застрял где-то в средневековье, хоккей для соперника был далеко не главным. Но моя травма была случайностью и ничего общего с игрой не имела. Наш хоккеист случайно сфолил на сопернике, а он упал на меня. Я сломал отростки шестого и седьмого позвонков, чудом избежал перелома шеи.
Почему я переехал в Россию? Один агент из Латвии годами твердил мне, что я должен там поиграть и всё увидеть. Мне была всегда интересна эта страна, но тогда я хотел остаться в «Торонто». Если бы туда не приехал Юнас Густавссон, я бы подписал там новый контракт. Я хотел снова стать номером один, а предложение из КХЛ пришло как раз вовремя», — приводит слова Гербера watson.ch.
Гербер провёл за «Атлант» 30 матчей (91,4% отражённых бросков, 2,14 гола за матч).
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