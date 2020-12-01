Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин рассказал, как в 2016 году сорвалось его возвращение в «Трактор».

«Мои права нужно было выкупать у московского «Динамо», поэтому мне предложили контракт на определённую адекватную сумму. Я согласился. Сеничев сказал, что вопрос с «Динамо» будет решён после Кубка губернатора Челябинской области. Недели три была пауза, я тренировался и ждал. Закончился Кубок, но мне так и не позвонили. В итоге я набрал сам. Ответ был таким: «Мы поговорили с Андреем Сафроновым, он – без энтузиазма, а лично не получилось пересечься». Я купил билет и полетел в Москву, чтобы встретиться с Сафроновым и постараться убедить его пойти мне навстречу. Просил его, чтобы он передал права на сезон в «Трактор». Но… там встреча вся была такой – приехал мальчик, что-то просит, меня со снисходительным видом слушают, как я распинаюсь. Понятно, что должен был директор с директором встречаться, взрослые серьёзные люди, а не вот так.

Когда я вернулся в Челябинск, ещё раз пообщался с Сеничевым, спросил: «Неужели не нужен?» Он ответил, что посоветуется с шефом, а потом заявил, что губернатор дал добро, что с «Динамо» всё будет решено. Я хорошо запомнил эти слова: «Считай, ты уже в «Тракторе», можешь тренироваться с командой».

Начался сезон, я тренировался с командой, ждал. «Трактор» сыграл, съездил на выезд. Я ждал. Мне каждый день говорили: «Вот-вот, вот сейчас». Но однажды всё закончилось. Я приехал утром на тренировку, и Анвар Рафаилович (Гатиятулин. — Прим. «Чемпионата») мне всё сказал прямо: «Валера, я точно не понял, но, похоже, с «Динамо» не получилось договориться, поднимись к директору». Сеничев произнёс тогда, конечно, много «умных» слов, а мне запомнилась последнее: «Мы решили, что за деньги, которые нужны на контракт тебе, лучше двух других игроков подпишем», — цитирует Ничушкина «Спорт Бизнес Online».