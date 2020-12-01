36-летний ветеран КХЛ Сами Лепистё вернулся в «Йокерит»
Финский защитник Сами Лепистё заключил контракт с «Йокеритом», сообщается на официальном сайте клуба КХЛ. Соглашение рассчитано до конца сезона.
В прошлом регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги Лепистё принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 25 (8+17) баллов при показателе полезности «0» и 58 минутах штрафного времени. Защитник проводил на площадке 20 минут и 52 секунды за матч. В шести встречах Кубка Гагарина Лепистё забил один гол и отдал две результативные передачи при показателе полезности "+4" и двух минутах штрафного времени.
36-летний защитник провёл в КХЛ последние восемь сезонов. Помимо «Йокерита» Лепистё выступал за «Локомотив», пражский «Лев», «Автомобилист» и «Салават Юлаев».
Сами Лепистё не договорился о новом контракте с «Йокеритом»
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