TVA Sports: большинство тренеров и генменеджеров НХЛ считают, что сезон стартует 15 января

Обозреватель франкоязычного канадского телеканала TVA Sports Луи Жан провёл опрос 28 тренеров и генеральных менеджеров клубов НХЛ, задавая вопросы, состоится ли сезон-2020/2021 и когда он может стартовать.

100% опрошенных ответили, что полагают, что сезон обязательно состоится. Что касается дат начала регулярного чемпионата, то разбивка результатов получилась следующей: 15 января — 61% респондентов (17 из 28), начало февраля — 25% (7 из 28) и третья неделя января — 14% (4 из 28).

«Моё мнение таково, что Рождество все проведут с семьями, а после этого начнутся тренировки, это будет 26-28 декабря. Многие верят, что можно провести сезон из 60 матчей, но если НХЛ вернётся в начале февраля, то это будет не более 48 матчей. В минувшую пятницу возобновился диалог между лигой и игроками, но никакого прогресса пока нет», — отметил Жан.