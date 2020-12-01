Гербер: в России делают 100 тысяч передач, стараясь вывести форварда на лучшую позицию

Известный швейцарский голкипер, обладатель Кубка Стэнли 2006 года в составе «Каролины Харрикейнз» Мартин Гербер поделился воспоминаниями от выступления в России.
«Оглядываясь назад, я должен сказать, что Москва — самый красивый город, который я когда-либо видел. Много исторических зданий, особенная смесь прошлого и современного. Хаос и беспорядок на дорогах сумасшедший. За год в России я увидел больше, чем за всю карьеру в США. Кстати, с зарплатой в КХЛ проблем не было. Иногда бывали небольшие задержки, но в основном всё выплачивали аккуратно.
Что касается стиля игры, то сегодня в Швеции играют более разнообразно и творчески, чем раньше. В России делают 100 тысяч передач, стараясь вывести форварда на лучшую позицию для броска — я как вратарь вынужден ждать, ждать и ждать его. В НХЛ всё быстрее, бросают больше и сильнее. В Швейцарии всего понемногу», — приводит слова Гербера watson.ch.
В сезоне-2009/2010 он защищал цвета «Атланта» из Мытищ. Гербер провёл за подмосковный клуб 30 матчей (91,4% отражённых бросков, 2,14 гола за матч).
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