Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Магнус Пяаярви стал первым игроком в истории московского «Динамо», выбравшим 64-й номер

Магнус Пяаярви стал первым игроком в истории московского «Динамо», выбравшим 64-й номер
Хоккей / КХЛ 0

Новичок московского «Динамо» Магнус Пяаярви прибыл в расположение столичного клуба, сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале.

Шведский форвард уже определился с игровым номером в своём новом клубе. Пяаярви стал первым игроком в истории московского «Динамо», выбравшим 64-й номер. В клубной раздевалке Магнус расположился рядом со своим соотечественником — центральным нападающим Оскаром Линдбергом.

Магнус Пяаярви и Оскар Линдберг

Магнус Пяаярви и Оскар Линдберг

Фото: Пресс-служба московского «Динамо»

Пяаярви выступал за ярославский «Локомотив» с 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в 26 матчах забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+3» и пяти минутах штрафного времени. Вчера, 30 ноября, Магнус был обменян в московское «Динамо».

Крупный трейд без проигравших. Зачем «Локомотиву» Пулккинен, а «Динамо» Пяаярви?
«Локомотив» получил чистого снайпера для решения проблем большинства, а «Динамо» недостающий элемент для топ-6.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020