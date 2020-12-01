Магнус Пяаярви стал первым игроком в истории московского «Динамо», выбравшим 64-й номер

Новичок московского «Динамо» Магнус Пяаярви прибыл в расположение столичного клуба, сообщает пресс-служба бело-голубых в телеграм-канале.
Шведский форвард уже определился с игровым номером в своём новом клубе. Пяаярви стал первым игроком в истории московского «Динамо», выбравшим 64-й номер. В клубной раздевалке Магнус расположился рядом со своим соотечественником — центральным нападающим Оскаром Линдбергом.
Магнус Пяаярви и Оскар Линдберг
Фото: Пресс-служба московского «Динамо»
Пяаярви выступал за ярославский «Локомотив» с 2019 года. В нынешнем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в 26 матчах забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач при показателе полезности «+3» и пяти минутах штрафного времени. Вчера, 30 ноября, Магнус был обменян в московское «Динамо».
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