ЦСКА заключил новый контракт с новичком команды Никитой Сошниковым
ЦСКА заключил новый контракт с новичком команды Никитой Сошниковым, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2021/2022. В «армейском» клубе Никита будет выступать под 44-м номером.
В нынешнем сезоне 28-летний форвард принял участие в 21 матче, забросив четыре шайбы и отдав 13 результативных передач при показателе полезности «-10» и шести минутах штрафного времени. В конце прошлой недели Сошников стал игроком ЦСКА в результате обмена с «Салаватом Юлаевом».
Прежний контракт игрока с ЦСКА был рассчитан до 30 апреля 2021 года, после чего Никита мог получить статус ограниченно свободного агента, так как не успел бы к моменту завершения сезона провести 250 матчей в КХЛ.
Между ЦСКА и Сошниковым есть договорённость о продлении контракта
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