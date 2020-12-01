Чудинов: конечно, готов использовать щелчок. Если бы был не готов — не играл бы

Защитник «Авангарда» Максим Чудинов прокомментировал возвращение в строй омской команды.
«Через многое пришлось пройти. Тяжело это всё — лечение, тренировки, находиться целыми днями во дворце. Но ничего страшного, сейчас вроде всё нормально, готов играть и помогать команде! У нас такие тренировки, что очень тяжело. Лучше играть.
В основном на ногу работали: восстановление, закачивание, чтобы соответствовала левой ноге. По физике всё нормально — с верхней частью тела вообще всё хорошо. Много на руки делали, но в основном всё на ноги. Первый матч после травмы? Играл нормально, но немного. Первый матч, тренеры не использовали ни в большинстве, ни в меньшинстве. Для первого матча нормально, дальше всё равно нужно улучшать свою игру.
Готов ли использовать щелчок? Да, конечно, готов. Если бы был не готов — не играл бы. «Ак Барс» — хороший соперник, на первом месте идут. Конечно, очень важный матч: будет очень быстрый и силовой хоккей. Многое будет зависеть от того, как сыграют бригады большинства», — цитирует Чудинова пресс-служба омского клуба.
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