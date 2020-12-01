Крикунов: «Динамо» был нужен такой игрок, как Пяаярви. Обе команды выиграли от обмена

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги ноября, прокомментировал обмен с «Локомотивом» и поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом».
«Ноябрь мы провели неплохо. Проиграли только один матч чисто – «Йокериту». В остальных или выигрывали, или брали очки. Немножко усталость накопилась на этом отрезке, потому что было много матчей. Но впереди декабрь, который ещё сложнее. Поэтому надо готовиться, терпеть.
Пяаярви? Он уже в составе, будет играть. Он вчера приехал и успел принять участие только в предматчевой раскатке. Посмотрим, как себя покажет. Почему совершили этот обмен? Потому что нам нужен был именно такой игрок, как Пяаярви. Думаю, обе команды в этой ситуации выиграли.
Думаю, «Магнитка» вышла из полосы кризиса. Последние матчи эта команда провела хорошо, добилась побед. «Металлург» хорошо укомплектован, работает хорошо. Придётся нелегко, но, говорят, дома и стены помогают», — цитирует Крикунова пресс-служба московского клуба.
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