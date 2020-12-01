Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Колциг: Самсонов может играть, как Василевский. Но ему не хватает опыта, нужна страховка

Колциг: Самсонов может играть, как Василевский. Но ему не хватает опыта, нужна страховка
Хоккей / НХЛ 0

Тренер «Вашингтон Кэпиталз» по развитию игроков и экс-вратарь клуба Олаф Колциг поделился мнением о перспективах Ильи Самсонова.

«Думаю, что Самсонов может играть, как Василевский. Но не стоит забывать, что минувший сезон был сокращён, а в плей-офф он не выступал по состоянию здоровья. Так что кое-какие небольшие вопросы остаются. Не очень серьёзные. Ему не хватает опыта, так что ему нужен опытный партнёр, чтобы, во-первых, стать для него наставником, а во-вторых, страховать его.

Он всё ещё молод, ему ещё только предстоит столкнуться с проблемами, поэтому ему нужен опытный партнёр, который сможет подстраховать его, занять его место, когда это будет нужно. У нашей команды очень серьёзные намерения, мы по-прежнему хотим ещё раз завоевать Кубок Стэнли. Не хочется отказываться от этого ради прогресса молодого голкипера. Считаю, что Хенрик Лундквист с его способностями и опытом идеально подходит нам в этом плане. У меня не было никаких сомнений в целесообразности такого шага», – цитирует Колцига пресс-служба НХЛ.

Лундквист: какой бы ни была моя роль в «Вашингтоне», я буду работать изо всех сил
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020