The Hockey News — о возвращении Пелино в «Магнитку»: соблазн Урала был слишком силён

Обозреватель издания The Hockey News прокомментировал возвращение канадского специалиста Майкла Пелино на пост ассистента главного тренера в магнитогорском «Металлурге».
«Занимая должность помощника главного тренера «Металлурга», Майкл Пелино дважды помог команде завоевать Кубок Гагарина. Поэтому, когда 61-летний уроженец Онтарио получил приглашение вернуться в тренерский штаб Ильи Воробьёва, он быстро согласился. Покинув «Локомотив» в конце прошлого сезона — и победив коронавирус этим летом, — Пелино планировал остаться в Канаде. Однако соблазн Урала был слишком силён.
В нынешнем сезоне «Металлург» на протяжении долго времени пытался набрать форму. Для решения проблем уральский клуб обратился к старому знакомому, и это дало результат. В день, когда было объявлено о его возвращении, «Магнитка» только в серии буллитов уступила лидеру Восточной конференции КХЛ «Ак Барсу». Спустя два дня «Металлург» показал отличную командную игру, сумев отыграться в матче с «Нефтехимиком» со счёта 1:4 и в итоге победить 6:4. А в последнем матче «Металлург» в очередной раз одержал волевую победу над «Торпедо». Похоже, что пополнение тренерского штаба даёт желаемый эффект», — сказано в статье.
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