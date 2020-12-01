Яремчук — о сравнении КХЛ и ВХЛ: хоккей один и тот же, просто качество другое

Нападающий «Авангарда» Александр Яремчук сравнил уровень КХЛ и ВХЛ, где он выступал за новокузнецкий «Металлург».

«Хоккей-то один и тот же, просто качество другое. Понятно, что КХЛ помастеровитее, при всём уважении к ВХЛ. Никого не хочу обидеть, но всё равно сюда и лучшие легионеры приезжают, и лучшие игроки страны. Там в целом хоккей проще, силовой. Некоторые команды играют в комбинационный хоккей, но в основном — прямолинейный. В КХЛ больше мастеров, которые могут что-то исполнить, пролезть на индивидуальном мастерстве, а в ВХЛ больше на системе, на тактике.

Никто не обещал нам лёгкой жизни: что приедем, первое звено — и всё, мы короли. Понятно, что надо заслужить. У некоторых ребят не получилось, не попали в струю. А так он всё верно сказал: нам никто не отдаст своё место, там тоже ребята хотят играть и зарабатывать деньги. Там тоже надо выгрызать себе место в составе, поэтому легко не будет», — цитирует Яремчука пресс-служба омского клуба.