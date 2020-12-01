Защитник Корбиниан Хольцер прибыл в расположение «Автомобилиста» и определился с игровым номером, сообщается в официальном «твиттере» уральского клуба. Немецкий хоккеист будет выступать под седьмым номером.
Фото можно посмотреть в «твиттере» «Автомобилиста».
Немецкому хоккеисту 32 года. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз». Играя за «Дакс», в минувшем сезоне Хольцер принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи при показателе полезности «-1» и 35 минутах штрафного времени. За «Нэшвилл» немец отыграл всего три матча, не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «-1».
За карьеру в НХЛ Хольцер сыграл 206 матчей и набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-13».
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