Защитник Корбиниан Хольцер прибыл в расположение «Автомобилиста» и определился с игровым номером, сообщается в официальном «твиттере» уральского клуба. Немецкий хоккеист будет выступать под седьмым номером.

Фото можно посмотреть в «твиттере» «Автомобилиста».

Немецкому хоккеисту 32 года. В прошлом сезоне НХЛ он выступал за «Анахайм Дакс» и «Нэшвилл Предаторз». Играя за «Дакс», в минувшем сезоне Хольцер принял участие в 46 встречах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, забросив одну шайбу и отдав три результативные передачи при показателе полезности «-1» и 35 минутах штрафного времени. За «Нэшвилл» немец отыграл всего три матча, не отметился результативными действиями и заработал коэффициент полезности «-1».



За карьеру в НХЛ Хольцер сыграл 206 матчей и набрал 27 (6+21) очков при показателе полезности «-13».