«Барыс» всухую обыграл «Сочи» в домашнем матче КХЛ

Казахстанский «Барыс» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон, который оформил свой первый шат-аут в сезоне, отразив 29 бросков. Шайбы в составе победителей забросили Роман Старченко и Якоб Лилья.

Это шестой проигрыш российского клуба в последних семи играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 4 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сочи» 3 декабря в Новосибирске — с местной «Сибирью».