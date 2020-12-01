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«Барыс» всухую обыграл «Сочи» в домашнем матче КХЛ

«Барыс» всухую обыграл «Сочи» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Казахстанский «Барыс» обыграл ХК «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Барыс-Арена» в Нур-Султане и завершилась со счётом 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) в пользу подопечных Юрия Михайлиса.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон, который оформил свой первый шат-аут в сезоне, отразив 29 бросков. Шайбы в составе победителей забросили Роман Старченко и Якоб Лилья.

Это шестой проигрыш российского клуба в последних семи играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 4 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сочи» 3 декабря в Новосибирске — с местной «Сибирью».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2020, вторник. 14:00 МСК
Барыс
Нур-Султан
Окончен
2 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Старченко (Сведберг, Сагадеев) – 11:08' (5x3)   2:0 Лилья (Вароне, Маклюков) – 12:11' (5x3)
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