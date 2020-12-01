«Авангард» — «Ак Барс»: Клим Костин сыграет в первом звене хозяев

Омский «Авангард» и казанский «Ак Барс» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт сегодня, 1 декабря, в Подмосковье на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина. Начало встречи — в 17:00 мск.

В первом звене хозяев сыграет 21-летний нападающий Клим Костин. В нынешнем сезоне он провёл 15 матчей и набрал 2 (0+2) очка при показателе полезности «-2».

«Авангард»:

Грубец (Бобков);

Шарипзянов — Емелин, Костин — Найт — Хохлачёв;

Береглазов — Покка, Буше — Зернов — Якупов;

Каски — Чудинов, Шумаков — Семёнов — Дедунов;

Гончаров, Комаров, Яремчук — Потапов — Каблуков.

«Ак Барс»:

Билялов (Рейдеборн),

Рукавишников — Юдин, Галиев — Воронков — Зарипов;

Яруллин — Викстранд, Доус — Да Коста — Тихонов;

Педан — Хенкель, Лукоянов — Бурмистров — Глухов;

Журавлёв, Фисенко, Дыняк — Кормье — Петров.