Ставровский: два удаления в первом периоде сломали игру «Сочи»

Главный тренер ХК «Сочи» Евгений Ставровский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (0:2).

«Игра была хорошей. Единственный момент, игру нам сломали два удаления в первом периоде. Это немножко подкосило нас. Потом ребята выбрались, но не смогли забить. Хотя, я считаю, играли очень неплохо», — приводит слова Ставровского пресс-служба клуба.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Барыса» Хенрик Карлссон, который оформил свой первый шат-аут в сезоне, отразив 29 бросков. Шайбы в составе победителей забросили Роман Старченко и Якоб Лилья.

Это шестой проигрыш российского клуба в последних семи играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 4 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сочи» 3 декабря в Новосибирске — с местной «Сибирью».