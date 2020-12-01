Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Шат-аут Сятери помог «Сибири» обыграть «Спартак»

Шат-аут Сятери помог «Сибири» обыграть «Спартак»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» обыграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

Одним из главных героев встречи стал голкипер «Сибири» Харри Сятери, который оформил свой второй шат-аут в сезоне, отразив 32 броска. Шайбы в составе победителей забросили Олег Ли и Илья Хохлов. Два очка набрал Данил Романцев (0+2).

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Это четвёртый проигрыш столичного клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с ХК «Сочи», а «Спартак» в Хабаровске — с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 3 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2020, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
2 : 0
Спартак
Москва
1:0 Ли (Романцев) – 09:14' (4x5)   2:0 Хохлов (Романцев, Комаров) – 24:33' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020