Шат-аут Сятери помог «Сибири» обыграть «Спартак»

«Сибирь» обыграла московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.
Одним из главных героев встречи стал голкипер «Сибири» Харри Сятери, который оформил свой второй шат-аут в сезоне, отразив 32 броска. Шайбы в составе победителей забросили Олег Ли и Илья Хохлов. Два очка набрал Данил Романцев (0+2).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
Это четвёртый проигрыш столичного клуба в последних пяти играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с ХК «Сочи», а «Спартак» в Хабаровске — с местным «Амуром». Обе встречи состоятся 3 декабря.
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