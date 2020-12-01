Михайлис — о 2:0 с «Сочи»: равная игра, «Барыс» хорошо отыграл в обороне

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:0).
«Равная игра была сегодня, нам помогли два удаления. Мы хорошо реализовали «пять на три», затем «пять на четыре». Потом игра выровнялась и проходила обоюдоостро. Соперник во втором периоде прибавил в движении, а нам где-то бодрости не хватило, чтобы держать, контролировать игру. В третьем периоде мы выровняли игру, могли и нам забить, и мы. Здорово отыграл Карлссон; вся команда в обороне отыграла хорошо. Были и ошибки, конечно. Будем исправлять», — приводит слова Михайлиса пресс-служба лиги.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 4 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сочи» 3 декабря в Новосибирске — с местной «Сибирью».
- 1 декабря 2020
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