Михайлис — о 2:0 с «Сочи»: равная игра, «Барыс» хорошо отыграл в обороне

Главный тренер «Барыса» Юрий Михайлис прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ХК «Сочи» (2:0).

«Равная игра была сегодня, нам помогли два удаления. Мы хорошо реализовали «пять на три», затем «пять на четыре». Потом игра выровнялась и проходила обоюдоостро. Соперник во втором периоде прибавил в движении, а нам где-то бодрости не хватило, чтобы держать, контролировать игру. В третьем периоде мы выровняли игру, могли и нам забить, и мы. Здорово отыграл Карлссон; вся команда в обороне отыграла хорошо. Были и ошибки, конечно. Будем исправлять», — приводит слова Михайлиса пресс-служба лиги.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Барыс» 4 декабря дома встретится с ярославским «Локомотивом», а «Сочи» 3 декабря в Новосибирске — с местной «Сибирью».