Заварухин: если честно, то держал в голове прошлогодние 0:5 со «Спартаком»

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча со «Спартаком» (2:0).

«Сегодня где-то больше сыграли в обороне и забили хорошие голы. Тяжёлый матч провели, было много борьбы, много стыков. Вратарь сегодня помог нам очень здорово. Сегодня хорошо строили оборону, в средней зоне прессинговали неплохо. Плюс было много нейтральных стыков, которые мы выигрывали. В третьем периоде «Спартак» был немного побыстрее и имел хорошие шансы, но здорово, что Сятери подчищал за ребятами. Очень приятно играть дома при зрителях. Нужная победа для нас после тяжёлого выезда.

Если честно, то держал в голове прошлогодний домашний матч со «Спартаком», когда проиграли 0:5 и тоже играли на третий день после возвращения домой и четырёхчасовой разницы во времени. Не буду скрывать, что переживал за сегодняшний матч. Было видно, что ребятам тяжело перебороть эту разницу в часовых поясах. Здорово, что у них это получилось.

Отсутствие Гуркина и Йормакки? У нас есть ротация защитников. Мы подумали и решили дать шанс другим ребятам, чтобы они все были в тонусе. Йормакка уже в последней игре на выезде был тяжёлым, мы дали ему немного восстановиться, и надеюсь, что к следующим играм он будет готов.

Насколько Сятери тяжело играть без замен? Я надеюсь, что у него много сил и он способен выдержать этот игровой ритм. Главное — восстановиться к следующим играм», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.