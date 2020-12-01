Хохлов: круто, что в Новосибирске играем со зрителями — гул такой, словно стадион полный

Защитник новосибирской «Сибири» Илья Хохлов прокомментировал домашнюю победу своей команды над московским «Спартаком» (2:0).

«Выграли очень важный матч — все прекрасно понимают, что идёт серьёзная борьба за восьмёрку. Мы пытались навязать свою игру, это получилось. Сегодня был один из лучших матчей по движению? Да, мы старались играть активнее. Можно вспомнить тот же матч в Мытищах с «Куньлунем», когда была куча моментов, но тогда не забили.

Не спорил ли с Романцевым, кто забил гол, который записали на меня? Когда радовались, я спросил Олега Ли — думал, он подправил. Он сказал, что нет, шайба отскочила от спартаковца. Наконец-то удалось забить, это очень давило на меня. 22 игры без голов — это много.

Есть ли разница в играх с болельщиками и без? Да. Очень круто, что в Новосибирске есть эти 30% от полного стадиона. Это ощущается как полный стадион, этот гул. А то играли на выезде, и ощущение непонятное. Вроде бы чемпионат идёт, а никого нет, никакой поддержки. В Москве тоже было круто, приехало много наших болельщиков. Я не ожидал, было ощущение даже, что дома играем», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.