«Динамо» М — «Металлург»: Магнус Пяаярви дебютирует за хозяев

Московское «Динамо» опубликовало состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, в Москве. Начало — в 19:30 мск.

В составе «Динамо» дебютирует нападающий Магнус Пяаярви, который пополнил состав столичного клуба в результате обмена с ярославским «Локомотивом». «Железнодорожники» получили форварда Теэму Пулккинена.

Бочаров (Кузнецов);

Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;

Миронов — Сергеев, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;

Е. Зайцев — Бойков, Муранов — Ефремов — Попугаев;

Волков — Лямин, Круглов — Шипов — Брызгалов.

Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.