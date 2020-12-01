«Динамо» М — «Металлург»: Магнус Пяаярви дебютирует за хозяев

Московское «Динамо» опубликовало состав на предстоящий матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с магнитогорским «Металлургом». Встреча состоится сегодня, 1 декабря, в Москве. Начало — в 19:30 мск.
В составе «Динамо» дебютирует нападающий Магнус Пяаярви, который пополнил состав столичного клуба в результате обмена с ярославским «Локомотивом». «Железнодорожники» получили форварда Теэму Пулккинена.
Бочаров (Кузнецов);
Хиетанен — Чайковски, Кагарлицкий — Шипачёв — Яшкин;
Миронов — Сергеев, Тарасов — Линдберг — Пяаярви;
Е. Зайцев — Бойков, Муранов — Ефремов — Попугаев;
Волков — Лямин, Круглов — Шипов — Брызгалов.
Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
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