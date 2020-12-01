Зубарев: у «Спартака» не идёт игра, «Сибирь» превзошла нас в реализации моментов

Защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев прокомментировал поражение своей команды в выездном матче в Новосибирске с «Сибирью» (0:2).

«Сибирь» превзошла нас в реализации моментов. По броскам сегодня было 32-17 в нашу пользу, плюс у нас была возможность поиграть в большинстве, в котором мы пропустили гол. Сегодня не было какой-то провальной игры, просто игра не идёт.

В таких матчах, когда игра не идёт, не до креатива, здесь нужны рабочие «мусорные» голы. У «Сибири» второй гол был таким и получился — шайба попала в одного, во второго и зашла в ворота. Вроде никто ничего не проиграл, а счёт 0:2. Креатив приходит тогда, когда у тебя всё получается, а здесь нужно было играть больше через работу», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.