Зубарев: у «Спартака» не идёт игра, «Сибирь» превзошла нас в реализации моментов

Защитник московского «Спартака» Андрей Зубарев прокомментировал поражение своей команды в выездном матче в Новосибирске с «Сибирью» (0:2).
«Сибирь» превзошла нас в реализации моментов. По броскам сегодня было 32-17 в нашу пользу, плюс у нас была возможность поиграть в большинстве, в котором мы пропустили гол. Сегодня не было какой-то провальной игры, просто игра не идёт.
В таких матчах, когда игра не идёт, не до креатива, здесь нужны рабочие «мусорные» голы. У «Сибири» второй гол был таким и получился — шайба попала в одного, во второго и зашла в ворота. Вроде никто ничего не проиграл, а счёт 0:2. Креатив приходит тогда, когда у тебя всё получается, а здесь нужно было играть больше через работу», — передаёт слова Зубарева корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 1 декабря 2020
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