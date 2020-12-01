Ли: Сятери сегодня подтаскивал «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Олег Ли прокомментировал итоги матча со «Спартаком» (2:0).

«Начали хорошо, нам повезло с моментом в меньшинстве, и в принципе нас Сятери очень сильно подтаскивал. В третьем периоде «Спартак» начал больше давить, больше бросать, мы стали проигрывать некоторые стыки. Но в целом хорошо, что выстояли — это пойдёт нам в плюс для сплочения. Очень рад в целом за команду и за Харри, который наиграл на «сухарик».

Как ощущаю себя в роли лидера? Стараюсь помогать команде. Сейчас получается забивать, но стараюсь и в обороне очень много играть. Слава богу, что получается забивать и отдавать. Спасибо партнёрам за это и тренерам за доверие, стараюсь оправдывать его.

Гол в меньшинстве получился больше ситуативным — игроку «Спартака» не повезло, когда он упал и получилось забить.

Физическое состояние после возвращения с Запада? Тренеры грамотно подготовили нас, дали побольше отдыха. Это хорошо, и мы были сегодня посвежее. В принципе не сильно ощущалось, что у нас был третий день акклиматизации. Считаю, что мы вошли в правильный тайминг.

Нервирует ли ситуация в турнирной таблице? Я скажу так: если мы будем играть так же самоотверженно, будем помогать вратарям и забивать свои голы, как сегодня, то у нас всё будет хорошо и не нужно будет смотреть на конкурентов по турнирной таблице. Конечно, хочется отталкиваться от своей игры и наших очков, не смотря на других», — передаёт слова Ли корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.