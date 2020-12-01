Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Авангард» одержал шестую победу кряду, дома всухую переиграв «Ак Барс»

«Авангард» одержал шестую победу кряду, дома всухую переиграв «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ 0

Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Главным героем встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, в активе которого гол и две результативные передачи. Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер хозяев Шимон Грубец, отразивший 33 броска.

Это шестая кряду победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 6 декабря в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Ак Барс» 3 декабря в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2020, вторник. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Каски (Найт, Буше) – 01:24' (5x4)   2:0 Найт (Гончаров, Зернов) – 33:25' (5x5)   3:0 Покка (Найт, Хохлачёв) – 35:58' (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020