«Авангард» одержал шестую победу кряду, дома всухую переиграв «Ак Барс»
Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Главным героем встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, в активе которого гол и две результативные передачи. Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер хозяев Шимон Грубец, отразивший 33 броска.
Это шестая кряду победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 6 декабря в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Ак Барс» 3 декабря в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».
- 1 декабря 2020
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