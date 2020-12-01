«Авангард» одержал шестую победу кряду, дома всухую переиграв «Ак Барс»

Омский «Авангард» обыграл казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-Балашиха» имени Юрия Ляпкина в Подмосковье и завершилась со счётом 3:0 (1:0, 2:0, 0:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Главным героем встречи стал форвард «Авангарда» Корбан Найт, в активе которого гол и две результативные передачи. Второй шат-аут в сезоне оформил голкипер хозяев Шимон Грубец, отразивший 33 броска.

Это шестая кряду победа омского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» 6 декабря в гостях встретится с череповецкой «Северсталью», а «Ак Барс» 3 декабря в Нижнекамске — с местным «Нефтехимиком».