Квартальнов — о 0:3: «Ак Барс» понимает, как играет «Авангард», но не может забить

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:3).

«0 шайб… Конечно, нам надо найти какие-то варианты, чтобы забить «Авангарду» голы. Мы сыграли лучше, чем неделю назад, были моменты, но Грубец держал соперника в игре. Поплатились за свои мелкие ошибки, пропустили три шайбы. Жаль, что не забили, были возможности, но вратарь «Авангарда» молодец.

Не вижу никакого системного сбоя в матчах с омичами. Сегодня мы играли неплохо. Мы понимаем, как играет «Авангард», но не нашли способа забить. Почему молчат легионеры в важных матчах? Сегодня звено Да Косты играло неплохо, были моменты, могли решать момент в большинстве. Но я недоволен другим: не надо было терять шайбы, неправильно меняться. Мы не ждали, что «Авангард» будет играть на контратаках.

Дыняка обратно в ВХЛ? Он неплохо играл сегодня. Давайте не будем по нему говорить, можно по другим ребятам пройтись хорошенько. 0 голов, причём здесь Дыняк?» — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.