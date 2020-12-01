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Хартли: «Ак Барс» — отличный тест на прочность, но это лишь матч регулярки

Хартли: «Ак Барс» — отличный тест на прочность, но это лишь матч регулярки
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0).

«Мы знали, что «Ак Барс» будет максимально настроен, ожидали силовой хоккей. Успешно реализовали большинство в начале матча, это придало нам уверенности. Во втором периоде забили два хороших гола, а в третьем отрезке сыграли грамотно, уверенно и сильно в обороне, плюс отмечу Шимона Грубеца. Отличная командная победа.

Особенная радость от побед над лидером Востока? Всё-таки это лишь матч регулярки. Конечно, это хороший тест на прочность, тяжёлый соперник, но мы просто играли в свою игру.

Гончаров очень хорошо сыграл сегодня, я доволен им как человеком и как игроком. Он приносит силовой компонент в игру, он хочет и может учиться, всегда выкладывается на площадке. Андрей Стась пропустит ещё несколько недель, Толчинский близок к возвращению в состав.

Яремчуком доволен сегодня, в Новокузнецке он хорошо старался, и сейчас у него шанс после отъезда Чинахова в сборную и травмы Толчинского. Что касается Артёма Манукяна, то я давно с ним не разговаривал, мало видел его в последнее время. В любом случае нужно не забывать, что у него были две серьёзные операции и ему нужно много времени, чтобы вернуться в свою колею. Я желаю ему этого», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одержал шестую победу кряду, дома всухую переиграв «Ак Барс»
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