«Динамо» М — «Металлург»: гости получили командный штраф за задержку игры главным тренером

Московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Завершился первый период, счёт ─ 1:1.

В середине первого периода гости получили командный штраф за задержку игры. После гола форварда «Динамо» Дмитрия Яшкина главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв не спешил выпускать команду на лёд из-за споров с арбитром.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.