Потрясающий сейв Николая Прохоркина в матче с московским «Динамо»

Московское «Динамо» и магнитогорский «Металлург» в эти минуты проводят матч регулярного чемпионата КХЛ. Идёт второй период, счёт ─ 3:1 в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Одним из самых ярких событий первого периода стал сейв нападающего магнитогорского клуба Николая Прохоркина — он подстраховал голкипера Василия Кошечкина и ногой вынес шайбу с ленточки ворот.

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Первый этап нового сезона КХЛ продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.