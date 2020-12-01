Малкин: думал поиграть в КХЛ, но не разрешают — контракт большой, есть риск травм

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин объяснил, почему не может сыграть за магнитогорский «Металлург» в этом сезоне КХЛ на правах аренды.

«Думал об этом. Может, поиграть? Но просто не разрешают — контракт большой, есть риск травм. Это ведь хоккей, и сломаться можно на ровном месте. Представьте, что НХЛ объявит — мы стартуем в середине января. А ты на костылях уже ходишь.

Даже побаиваюсь такой ситуации. Вот если НХЛ объявит, что сезона не будет, — конечно, можно о чём-то подумать и поиграть в России, если получится.

Но надеюсь, что в ближайшее время лига объявит о планах и сезон удастся спасти. Хотя нет конкретики и это немного пугает. Просто не знаешь, как готовиться. Вроде и тренироваться хочется на всю катушку, но не понимаешь, к какой дате себя подводить», — приводит слова Малкина «Матч ТВ».

В минувшем сезоне россиянин был признан лучшим игроком «Пингвинз» в пятый раз в карьере. Рекордсменами клуба по количеству наград являются член Зала славы Марио Лемье (12) и капитан команды Сидни Кросби (8).