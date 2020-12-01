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«Торпедо» всухую обыграло «Трактор» в домашнем матче КХЛ

«Торпедо» всухую обыграло «Трактор» в домашнем матче КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Торпедо» обыграло челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Первый шат-аут в сезоне на счету голкипера «Торпедо» Андрея Тихомирова, он отразил 28 бросков. Шайбы в составе победителей забросили Антон Шенфельд и Дамир Жафяров. Вратарь «Трактора» Роман Вилл отразил 42 броска.

Это четвёртая победа нижегородского клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в гостях встретится с подольским «Витязем», а «Трактор» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 3 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2020, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 0
Трактор
Челябинск
1:0 Шенфельд (Шварц, Клус) – 07:20' (5x5)   2:0 Жафяров (Мили) – 55:57' (5x5)
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