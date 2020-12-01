«Торпедо» всухую обыграло «Трактор» в домашнем матче КХЛ

«Торпедо» обыграло челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Первый шат-аут в сезоне на счету голкипера «Торпедо» Андрея Тихомирова, он отразил 28 бросков. Шайбы в составе победителей забросили Антон Шенфельд и Дамир Жафяров. Вратарь «Трактора» Роман Вилл отразил 42 броска.

Это четвёртая победа нижегородского клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в гостях встретится с подольским «Витязем», а «Трактор» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 3 декабря.