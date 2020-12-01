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Минское «Динамо» в гостях уверенно обыграло «Нефтехимик»

Минское «Динамо» в гостях уверенно обыграло «Нефтехимик»
Хоккей / КХЛ 0

Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Одним из главных героев встречи стал форвард минского клуба Егор Шарангович — он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Дубль в составе победителей на счету Шейна Принса. Единственный гол в «Нефтехимике» забил Андрей Костицын.

Это третий проигрыш нижнекамского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с подольским «Витязем», а «Динамо» в Москве — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 3 декабря.

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2020, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Шарангович (Фальковский, Мёрфи) – 01:18' (5x5)   0:2 Принс (Козун, Менелл) – 14:55' (5x3)   0:3 Шарангович (Менелл, Спунер) – 15:53' (5x4)   0:4 Принс (Демков, Фурх) – 38:04' (5x5)   1:4 Костицын (Гудачек) – 47:50' (5x4)   1:5 Мартынов (Шарангович, Сушко) – 51:22' (5x5)
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