Минское «Динамо» в гостях уверенно обыграло «Нефтехимик»

Минское «Динамо» обыграло «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим-Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 5:1 (3:0, 1:0, 1:1) в пользу подопечных Крэйга Вудкрофта.

Одним из главных героев встречи стал форвард минского клуба Егор Шарангович — он забросил две шайбы и отдал одну результативную передачу. Дубль в составе победителей на счету Шейна Принса. Единственный гол в «Нефтехимике» забил Андрей Костицын.

Это третий проигрыш нижнекамского клуба в последних четырёх матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» дома встретится с подольским «Витязем», а «Динамо» в Москве — с ЦСКА. Обе встречи состоятся 3 декабря.