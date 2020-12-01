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ЦСКА отыгрался с 0:2 в третьем периоде и победил «Куньлунь». Сошников забросил в овертайме

ЦСКА отыгрался с 0:2 в третьем периоде и победил «Куньлунь». Сошников забросил в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

ЦСКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард ЦСКА Никита Сошников, для которого этот матч стал первым в составе клуба. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Куньлуня» Райан Спроул, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Дмитрий Шикин отразил 25 бросков.

Это третья кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 3 декабря дома встретится с минским «Динамо», а «Куньлунь» 5 декабря в Мытищах — с нижегородским «Торпедо».

КХЛ - регулярный чемпионат
01 декабря 2020, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
ОТ
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Спроул (Шинкарук, Верек) – 15:15' (5x4)   0:2 Лещенко (Спроул) – 20:49' (5x5)   1:2 Андронов (Попов) – 43:49' (5x5)   2:2 Киселевич (Окулов, Шалунов) – 47:02' (5x4)   3:2 Сошников (Дальбек, Юханссон) – 62:16' (3x3)
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