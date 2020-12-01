ЦСКА отыгрался с 0:2 в третьем периоде и победил «Куньлунь». Сошников забросил в овертайме

ЦСКА обыграл китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве и завершилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 0:1, 2:0, 1:0) в пользу подопечных Игоря Никитина.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард ЦСКА Никита Сошников, для которого этот матч стал первым в составе клуба. Самым результативным игроком встречи стал форвард «Куньлуня» Райан Спроул, в активе которого 2 (1+1) очка. Голкипер гостей Дмитрий Шикин отразил 25 бросков.

Это третья кряду победа «армейского» клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА 3 декабря дома встретится с минским «Динамо», а «Куньлунь» 5 декабря в Мытищах — с нижегородским «Торпедо».