Форвард «Торпедо» Дамир Жафяров продлил результативную серию в КХЛ до 8 матчей

«Торпедо» обыграло челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Дэвида Немировски.

Вторую шайбу хозяев забросил нападающий Дамир Жафяров. Таким образом, 26-летний россиянин продлил результативную серию в КХЛ до восьми матчей. В 30 матчах регулярного чемпионата форвард набрал 27 (13+14) очков.

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Это четвёртая победа нижегородского клуба в последних пяти матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» в гостях встретится с подольским «Витязем», а «Трактор» в Риге — с местным «Динамо». Обе встречи состоятся 3 декабря.