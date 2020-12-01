Крикунов: «Динамо» нужно усиление во вратарской линии

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов дал комментарий после проигрыша в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:6).
«Действия Лямина? Мы играем в восемь защитников. На первые две пары выпала большая нагрузка. Пытаемся часть с неё снять. Когда ждать Брюквина? Думаю, недели через три. Он начал кататься, но без каких-либо тормозов или дополнительных нагрузок. Просто по кругу.
Нужно ли усиление «Динамо» во вратарской линии в свете слухов о возможном обмене? Думаю, нужно», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с петербургским СКА, а «Динамо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 3 декабря.
- 1 декабря 2020
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