Воробьёв — о 6:2: «Металлург» хорошо реализовал моменты, Кошечкин здорово отстоял
Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (6:2).
«Хорошо реализовали наши моменты, Вася Кошечкин здорово отстоял, и меньшинство получилось сегодня. Да, мы хотим играть в физический хоккей. Здесь немаловажную роль играют и площадки. На очень маленькой площадке появляются хорошие моменты, когда идёт давление», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Это третья кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с петербургским СКА, а «Динамо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 3 декабря.
«Металлург» в гостях нанёс поражение московскому «Динамо», забросив шесть шайб
- 1 декабря 2020
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