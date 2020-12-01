Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Воробьёв — о 6:2: «Металлург» хорошо реализовал моменты, Кошечкин здорово отстоял

Воробьёв — о 6:2: «Металлург» хорошо реализовал моменты, Кошечкин здорово отстоял
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (6:2).

«Хорошо реализовали наши моменты, Вася Кошечкин здорово отстоял, и меньшинство получилось сегодня. Да, мы хотим играть в физический хоккей. Здесь немаловажную роль играют и площадки. На очень маленькой площадке появляются хорошие моменты, когда идёт давление», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Это третья кряду победа магнитогорского клуба. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома встретится с петербургским СКА, а «Динамо» в Екатеринбурге — с местным «Автомобилистом». Обе встречи состоятся 3 декабря.

«Металлург» в гостях нанёс поражение московскому «Динамо», забросив шесть шайб
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020