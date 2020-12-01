Пяаярви: не очень рад такому началу в «Динамо». Сегодня я бы не слишком хорош

Нападающий московского «Динамо» Магнус Пяаярви прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» (2:6).

«Буду откровеннен – не очень рад такому началу игры в «Динамо». Сегодня у нас всё получилось не очень. Тяжёлый матч для дебюта. Не буду обманывать – мне было нелегко играть на следующий день после обмена. Всё-таки новая среда, новая система, новая тактика. Конечно, было тяжело. Сегодня я был не слишком хорош, но буду работать, чтобы в будущем помогать команде. Хотелось начать по-другому, но теперь нужно больше работать в дальнейшем. И я это сделаю.

Линдберг поможет мне адаптироваться в «Динамо»? Это всегда помогает, когда ты приходишь в команду, где есть знакомые тебе партнёры. Я также играл вместе с Дмитрием Яшкиным в «Сент-Луисе». Так мне есть у кого спросить, если у меня возникнут какие-то вопросы. Определённо, к Оскару у меня уже есть пара вопросов.

Неудачный сезон в «Локомотиве»? В прошлом году у нас было хорошее взаимопонимание с Майклом Пелино. И в целом у «Локомотива» с ним был хороший сезон, за исключением, конечно же, плей-офф. В этом сезоне у меня не всё получалось, но тут нет оправданий – всё зависит от меня. У меня есть проблемы, над которыми я буду работать. Я должен прибавлять», — передаёт слова Пяаярви корреспондент «Чемпионата» Сергея Емельянов.