Кирилл Капризов прилетел в США

Новичок «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов прилетел в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. В «Твиттере» было опубликовано видео прибытия 23-летнего россиянина.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Алекса Бюзи.

Напомним, 23-летний россиянин заключил с «Миннесотой» двухлетний контракт новичка. При этом первый год контракта форварда сгорит согласно условиям нового коллективного соглашения.



Капризов дебютировал в КХЛ в сезоне-2014/2015 в составе новокузнецкого «Металлурга». В «Кузне» провёл два сезона, после чего перешёл в «Салават Юлаев». В уфимской команде провёл год и перешёл в ЦСКА, где в 2019 году выиграл Кубок Гагарина. За карьеру в лиге россиянин сыграл 340 матчей, забросил 124 шайбы и отдал 137 результативных передач.