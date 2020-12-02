Скабелка: Пулккинен точно не поедет в Нур-Султан, не успеваем оформить документы

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:1) и ответил на вопрос, когда сможет дебютировать финский нападающий Теэму Пулккинен.

«Сложный матч, «Северсталь» — быстрая и агрессивная команда. Мы сыграли достаточно строго, дисциплина подвела только на старте третьего периода. Это был ключевой момент, мы выстояли и достаточно быстро забили. Почему у нас намного меньше силовых приёмов, чем у «Северстали»? Мы больше контролировали шайбу, сопернику приходилось идти в борьбу.

Пулккинен уже в Ярославле, завтра он пройдёт медицинское обследование. В Нур-Султан он точно не поедет, мы не успеваем оформить документы. По Новосибирску — посмотрим», — цитирует Скабелку пресс-служба КХЛ.