Плющев — о судьях в КХЛ: скоро будет не контактный спорт, а катание с девочками под ручку

Заслуженный тренер России, экс-главный арбитр КХЛ Владимир Плющев подверг критике работу судей в нынешнем сезоне.
«Присутствую на некоторых матчах и просто не могу понять отдельные вещи. Кстати, откуда это название «военная комната»? С кем война? За что воюют? Что за глупость?! Не военная, а комната экспертов, которые рассматривают спорные моменты. Меня удивляет другой вопрос. Хоккей – контактный вид спорта. Московское «Динамо» играет с «Салаватом». Шайба не прижата, лежит рядом со щитком вратаря. Яшкин в падении бросает, и судьи не засчитывают, потому что было воздействие на вратаря. А как он должен был сделать? Из-под щитка вытащить шайбу, подбросить её вверх и забить гол?
Если шайба не прижата и лежит рядом со щитком, обязательно игрок клюшкой дотронется до амуниции голкипера. Но это не значит, что он воздействовал на вратаря. Ничем же ему не мешал! В матче «Спартак» – «Северсталь» судьи придумали такую комбинацию, что я вообще не понял. Сначала шайбу засчитывают, потом берут паузу и говорят, что была атака вратаря «Северстали». Гол отменяют и вместо того, чтобы наказать игрока «Спартака» за нарушение, назначают буллит в ворота клуба из Череповца.
Не знаю, чем там занимаются руководители судейства. Но такие ляпы! Или недавно играл «Ак Барс» с «Авангардом». Тихонова удаляют за удар клюшкой Емелина, хотя на повторе видно, что Тихонов просто тянется к шайбе и жёстко держит руки, а у Емелина выскакивает клюшка.
Не понимаю, как арбитры принимают решения?! Непонятно, что они судят: хоккей или фигурное катание? Так скоро дойдём до того, что будет не контактный вид спорта, а как в парке культуры, когда с девочками катаются под ручку. Нельзя же до абсурда доходить! Я всегда доносил до судей, особенно перед решающими матчами, основное своё требование: «Не надо ничего придумывать, судите только по букве закона! Увидели момент, и чётко фиксируйте это нарушение. Этого достаточно», – цитирует Плющева «Спорт уик-энд».
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