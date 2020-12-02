Лебрюн: НХЛ по-прежнему надеется начать сезон в первых числах января

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн рассказал о ходе переговоров между НХЛ и Ассоциацией игроков по поводу сезона-2020/2021. Ранее лига и профсоюз назвали желательной датой старта 1 января, но пока стороны не могут договориться о структуре зарплат в условиях снижения доходов из-за пандемии коронавируса.

«НХЛ по-прежнему надеется начать сезон в первых числах января, до этого срока остаётся месяц. Источник в лиге утверждает, что целевой срок не изменился и переговоры с профсоюзом продолжаются. По моему мнению, учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, старт сезона может быть отложен на более долгий срок. Посмотрим.

Игроки из комитета по возвращению к игре сегодня проводили своё собрание. 16 хоккеистов собираются на регулярной основе. Один из источников в комитете ожидает, что сезон начнётся в промежутке между 20 января и 1 февраля. В этом больше смысла на данный момент, но ничего ещё не решено», – написал Лебрюн в «Твиттере».