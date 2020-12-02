В матче с «Динамо» Прохоркин выбил шайбу из-за линии ворот. Арбитры не зафиксировали гол

Вчера, 1 декабря, магнитогорский «Металлург» обыграл московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена» имени Аркадия Чернышева в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:2 (1:1, 3:0, 2:1) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Одним из ключевых моментов встречи стал сейв форварда уральской команды Николая Прохоркина, который отразил шайбу после броска нападающего хозяев Никиты Попугаева. Однако сегодня в сети появился скрин момента, на котором очевидно, что шайба полностью пересекла линию ворот. Таким образом, главный арбитр Юрий Оскирко не увидел взятия ворот.

Одним из главных героев встречи стал форвард «Металлурга» Андрей Чибисов — на его счету дубль и одна результативная передача. По два очка в составе победителей набрали Архип Неколенко (1+1) и Егор Мартынов (0+2). У «Динамо» шайбы забросили Дмитрий Яшкин и Илья Круглов.