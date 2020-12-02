Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
«Йокерит» — «Салават Юлаев». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дрегер: Лафренье нужен «Рейнджерс» на старте сезона, его участие в МЧМ пока не определено

Дрегер: Лафренье нужен «Рейнджерс» на старте сезона, его участие в МЧМ пока не определено
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер прокомментировал вероятность участия первого номера драфта-2020 нападающего Алексиса Лафренье в молодёжном чемпионате мира в составе сборной Канады.

«Молодёжной сборной Канады в течение нескольких ближайших дней нужно будет узнать вердикт, отпустит ли «Нью-Йорк Рейнджерс» своего нападающего Алексиса Лафрьенье на МЧМ. Пока решения нет, а главной проблемой является безопасность, потенциальная травма будет большой проблемой.

В прошлом году Лафренье получил травму на МЧМ, а если сезон начнётся, то «рейнджеры» должны будут иметь Лафренье под рукой, у себя в распоряжении. На данный момент Лафренье находится в Нью-Йорке, где тренируется с начала ноября», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.

В лагере молодёжной сборной Канады выявлены случаи заражения коронавирусом
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020