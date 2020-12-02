Дрегер: Лафренье нужен «Рейнджерс» на старте сезона, его участие в МЧМ пока не определено

Обозреватель канадского телеканала TSN Даррен Дрегер прокомментировал вероятность участия первого номера драфта-2020 нападающего Алексиса Лафренье в молодёжном чемпионате мира в составе сборной Канады.

«Молодёжной сборной Канады в течение нескольких ближайших дней нужно будет узнать вердикт, отпустит ли «Нью-Йорк Рейнджерс» своего нападающего Алексиса Лафрьенье на МЧМ. Пока решения нет, а главной проблемой является безопасность, потенциальная травма будет большой проблемой.

В прошлом году Лафренье получил травму на МЧМ, а если сезон начнётся, то «рейнджеры» должны будут иметь Лафренье под рукой, у себя в распоряжении. На данный момент Лафренье находится в Нью-Йорке, где тренируется с начала ноября», — сказал Дрегер в эфире TSN Insider Trading.