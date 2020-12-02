Обладатель Кубка Гагарина Белов рассказал о работе официантом в Швеции

Экс-защитник «Ак Барса», СКА и сборной России, обладатель Кубка Гагарина 2015 года Николай Белов, второй сезон выступающий за клуб второго дивизиона чемпионата Швеции «Альмтуна», рассказал, как ему пришлось подрабатывать во время карантина.

«Я остался здесь. У меня были документы не готовы, и не смог вовремя вылететь. Потом уже не было смысла лететь в Россию — там было всё на карантине, а в Швеции было всё открыто. Поэтому здесь я и тренировался, и работал.

В какой сфере работал? Если скажу «ресторанный бизнес», это будет громко сказано. Сначала посуду мыл, потом работал официантом, дальше работал в баре. Сейчас, когда есть свободное время, тоже выхожу подрабатывать.

Работа официантом после игры за сборную России? А какая разница? Деньги платят. Ничего особенно трудного нет: налили — принесли, взяли заказ — принесли, увидели грязную посуду — забрали. Первое время заказы не принимал, потому что не знал шведского языка, но сейчас в некоторых барах можно общаться на английском.

В России официантом я не работал. Давно был продавцом-консультантом в магазине «Nike», и то на стажировке, и тогда платили копейки. Тут выходит 1000-1500 евро за три недели плюс всякие страховки. Можно работать целый день, но я был на почасовой оплате», — приводит слова Белова allhockey.ru.