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Светлов: «Амур» реализует 16% большинства — это выше, чем у «Локомотива» и «Сочи»

Светлов: «Амур» реализует 16% большинства — это выше, чем у «Локомотива» и «Сочи»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов рассказал о резервах в игре хабаровской команды.

«Амур» реализует 16% большинства — это выше, чем у «Локомотива» и «Сочи», но заметно ниже, чем у «Спартака» и «Витязя», входящих в десятку лучших в КХЛ. Надо подтягивать реализацию лишнего, да и в игре в меньшинстве, хотя находимся в топ-10 в КХЛ, видим резервы.

Ещё один момент — вбрасывания. В октябре мы вышли ближе к 50-процентному показателю, но потом из-за травмы надолго выбыл центрфорвард Кузнецов, наш лучший игрок на точке. Кто выигрывает вбрасывания, тот владеет инициативой — это аксиома.

Больше всего волнует оборона. Есть осторожная надежда, что доктора в ближайшее время поставят на ноги Йордана, по Корягину и Машину информация каждый день меняется, Васильева ждём через месяц. Несмотря на все моменты, настроены позитивно. Ближайшие две недели проведём дома и постараемся порадовать Хабаровск», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

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