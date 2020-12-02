Чешский политик — о ЧМ-2021 в Беларуси: спорт вне политики – наивный аргумент

Чешский политик Марек Женишек призвал забрать у Беларуси право на проведение ЧМ-2021.



«В связи с событиями в Беларуси, считаю совершенно абсурдным продолжать подготовку к чемпионату мира по хоккею в мае 2021 года в Минске.



Пока не прекратят массовые и систематические нарушения основных прав человека, до тех пор, пока политзаключенные и все произвольно задержанные лица не будут освобождены и находятся под стражей, до тех пор, пока не будет проведено независимое расследование всех случаев пыток и смертей. И пока у белорусов не будет возможности провести подлинные выборы.



Аргумент, что спорт вне политики, настолько наивный, насколько наивно считать, что Лукашенко не использует это спортивное мероприятие в свою пользу и для пропаганды», – написал Женишек в «Твиттере».

ФХБ: Беларусь совместно с ИИХФ и Латвией продолжает планомерную подготовку к ЧМ-2021